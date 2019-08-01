الأمم المتحدة تعلن أنها ستحقق في هجمات على منشآت أممية في سوريا

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الخميس أن المنظمة ستحقق في هجمات استهدفت منشآت مدعومة أمميا في سوريا.

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ويأتي إعلان غوتيريش بعد يومين من تأييد ثلثي أعضاء مجلس الأمن لهذه الخطوة.

وكانت بريطانيا، وفرنسا، والولايات المتحدة، وألمانيا، وبلجيكا، وبيرو، وبولونيا، والكويت، وجمهورية الدومينيكان، وإندونيسيا قدمت عريضة رسمية لغوتيريش يوم الثلاثاء احتجاجا على عدم التحقيق في هجمات استهدفت 14 موقعا أمميا في سوريا.

يذكر أن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، قد نفى قبل يومين الاتهامات الموجهة إلى روسيا بشن غارات على مستشفيات ومدارس في سوريا، مشددا على أن التقارير حول ذلك كاذبة، داعيا الأمم المتحدة والوكالات المعنية إلى عدم الإسراع في نشر معلومات غير دقيقة حول الأعمال القتالية والسعي لأخذ المعطيات من مصادر غير مسيسة.

المصدر: وكالات