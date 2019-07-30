نيبينزيا: الغرب يسعى للحفاظ على الجيب الإرهابي في إدلب لاستخدامه ضد السلطات السورية

اتهم مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، الدول الغربية في مجلس الأمن بالسعي إلى الحفاظ على "الجيب الإرهابي" في إدلب لاستخدامه ضد السلطات السورية.

وقال نيبينزيا، في كلمة ألقاها، اليوم الثلاثاء، في جلسة لمجلس الأمن الدولي: "يمثل الحفاظ على الجيب الإرهابي في إدلب هدفا أساسيا يسعى إلى تحقيقه شركاؤنا الغربيون".

واعتبر نيبينزيا أن الغرب بحاجة إلى بقاء الوجود الإرهابي في إدلب "لاستخدامه مستقبلا بهدف محاربة السلطات السورية الشرعية".

وأضاف المندوب الروسي: "نفس الشيء حدث كل مرة عندما اقترب أي جيب إرهابي جديد من نهايته في سوريا، هذا ما حصل للوضع حول الجانب الشرقي من حلب، والغوطة الشرقية، والآن تضرب الماكينة الدعائية من كل أسلحتها بسبب الأوضاع في إدلب".

يتبع...