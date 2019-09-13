الإمارات تعلن مقتل 6 من جنودها في حادث تصادم
أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية عن مقتل 6 عناصر من جنودها نتيجة حادث تصادم آليات عسكرية "أثناء أدائهم لواجبهم الوطني في أرض العمليات".
#عاجل_وام— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) September 13, 2019
أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة استشهاد ستة من جنودها البواسل نتيجة حادث تصادم آليات عسكرية اثناء أداهم لواجبهم الوطني في أرض العمليات.
وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، بأن الجنود القتلى هم: النقيب سعيد أحمد راشد المنصوري، الوكيل أول علي عبدالله أحمد الظنحاني، الوكيل أول زايد مسلم سهيل العامري، الوكيل أول صالح حسن صالح بن عمرو، الوكيل أول ناصر محمد حمد الكعبي، والرقيب سيف ضاوي راشد الطنيجي.
شهداء الإمارات ،،، فخرنا https://t.co/4DZoJAC8rM— عبدالله بن زايد (@ABZayed) September 13, 2019
وفي وقت لم تذكر القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية مكان حادث التصادم، تقدمت بتعازيها ومواساتها إلى ذوي الضحايا.
المصدر: "وام"