مادورو: سأعيش 100 عام بفضل العناية الإلهية!

في تصريح مثير، أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أن 10 خطط تحاك في كولومبيا بهدف اغتياله، مؤكدا أنه يعول أن يعيش 100 عام بفضل حماية الرب والشعب له.

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ونقلت وكالة الأنباء الفنزويلية عن مادورو قوله في خطاب ألقاه بولاية البرتغال أمس: "إن إمبريالية أمريكا الشمالية والرئيس الكولومبي إيفان دوكي يريدون قتلي. إن كولومبيا تعد 10 خطط لقتلي".

وصرح الرئيس الفنزويلي بأنه يعول أن يعيش 100 عام بفضل العناية الإلهية وشعب فنزويلا، مضيفا أن كاراكاس لديها أدلة على وجود خطط لتحضير محاولات اغتيال وهي تعتزم تقديمها إلى المجتمع الدولي.

وكان مادورو قد أعلن الأسبوع الماضي عن إجراء بلاده مناورات عسكرية على الحدود مع كولومبيا في الفترة بين 10 إلى 28 سبتمبر، كما أمر بالإعلان عن "المستوى البرتقالي للتهديدات"، في المنطقة الحدودية بسبب "خطر العدوان" من دولة مجاورة.

وفي الجانب الآخر ذكرت صحيفة "تيمبو" الكولومبية أن بوغوتا لا تنوي زيادة عدد قواتها العسكرية على الحدود مع فنزويلا خلال فترة المناورات.

يذكر بالمناسبة أن محاولة جرت لاغتيال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بواسطة طائرات مسيرة محملة بالمتفجرات أثناء إلقائه خطابا في الذكرى 81 لتأسيس الحرس البوليفاري في 4 أغسطس عام 2018، إلا أن مادورو خرج من الهجوم سالما.

المصدر: تاس