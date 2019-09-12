فنزويلا: سنقدم للأمم المتحدة أدلة على تخطيط كولومبيا لهجمات إرهابية ضدنا

أعلنت السلطات الفنزويلية أنها ستقدم للأمم المتحدة "أدلة قاطعة" على تخطيط كولومبيا لـ "عمليات إرهابية" ضد فنزويلا و"اغتيال" الرئيس نيكولاس مادورو.

وكتب وزير الخارجية الفنزويلي، خورخي أرياسا، في حسابه على "تويتر": "سنقدم للأمم المتحدة معلومات غير قابلة للطعن، وليس الافتراءات السخيفة التي تقدمها كولومبيا".

وتابع: "سنعرض الأماكن والحيثيات والصور والشهادات والتواريخ والأسماء والصلات حول الهجمات الإرهابية التي يجري التخطيط لها على أراضي كولومبيا".

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وكانت السلطات الفنزويلية قد أعلنت في وقت سابق عن إحباط مخطط لاستهداف مقرات للمحكمة والقوات الخاصة الفنزويلية، ووجهت اتهامات إلى كولومبيا بأن التحضير للهجمات جرى على أراضيها.

كما اتهمت فنزويلا كولومبيا بالوقوف وراء مخططات لاغتيال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وأعلن مادورو الأسبوع الماضي عن إجراء مناورات عسكرية على الحدود مع كولومبيا خلال الفترة من 10 إلى 28 سبتمبر الجاري، مع رفع مستوى التأهب نظرا لما وصفه بـ "خطر العدوان من جانب كولومبيا".

بدورها، اتهمت كولومبيا السلطات الفنزويلية بدعم الجماعات المتمردة اليسارية التي تنشط على أراضيها.

المصدر: RT، وكالات