مصر.. ضبط كمية كبيرة من القطع الأثرية المعدة للبيع (صور + فيديو)

ضبطت قوات الأمن المصرية، اليوم الأربعاء، المئات من القطع الأثرية بحوزة مواطن في المنيا بصعيد مصر.

وأفاد مراسل RT بأن أجهزة أمن المنيا تمكنت من ضبط مزارع بحوزته 277 قطعة أثرية داخل منزله في مركز أبو قرقاص جنوب المحافظة بقصد الاتجار.

وأشار إلى أن معلومات وردت لضباط قسم شرطة السياحة والآثار بالمنيا، تفيد بحيازة مزارع يدعى فوزي حسن صالح أبو الحسن، قطعا أثرية تمهيدا للاتجار بها.

وقال إنه وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبحوزته 277 قطعة أثرية، وهي عبارة عن 8 تماثيل وتمائم، و241 عملة معدنية و9 تماثيل حجرية، 15 تميمة، 6 تماثيل لطائر حورس، وقلادة من الأحجار الكريمة.

وأضاف المراسل أنه جرى التحفظ على المضبوطات وتشكيل لجنة من الآثار لفحص القطع الأثرية وتحرير محضر بالواقعة، مبينا أن النيابة العامة فتحت تحقيقا في الحادثة.

وبين في السياق أن وزارة الداخلية المصرية تهدف للقضاء على تجارة الآثار، والضرب بيد من حديد على ممارسيها.

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المصدر: RT، ناصر حاتم - القاهرة