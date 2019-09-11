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الحكم بالسجن المؤبد بحق مرشد الإخوان في مصر و10 آخرين في قضية "التخابر مع حماس"

أخبار العالم العربي

الحكم بالسجن المؤبد بحق مرشد الإخوان في مصر و10 آخرين في قضية
Reuters Amr Abdallah Dalsh
مرشد الإخوان محمد بديع
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قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المؤبد لـ11 متهما في إطار إعادة محاكمة قيادات جماعة "الإخوان المسلمين"، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع حماس".

وأكدت وسائل إعلام مصرية، أن قائمة المتهمين الصادر بحقهم حكم السجن المؤبد تضم كلا من: محمد بديع وخيرت الشاطر ومحمد سعد الكتاتني وعصام العريان ومحمد البلتاجي وسعد الحسيني وحازم عبدالخالق ومحيي حامد وخالد سعد وخليل أسامة العقيد وأحمد عبدالعاطي.

يتبع..

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