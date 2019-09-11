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المعلمون في الأردن يواصلون إضرابهم لليوم الرابع على التوالي

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المعلمون في الأردن يواصلون إضرابهم لليوم الرابع على التوالي
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يواصل المعلمون في الأردن إضرابهم عن العمل لليوم الرابع على التوالي، بالتزامن مع تجمع عدد من المواطنين أمام مجلس النواب للمطالبة بضرورة الحوار بين الحكومة ونقابة المعلمين.

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ودعا المواطنون إلى الحوار بين الحكومة ونقابة المعلمين للتوصل إلى تفاهمات تخدم العملية التعليمية، وأن يكون حق الطالب في التعليم هو الألوية بعيدا عن الخلافات.

ولا تزال المدارس الحكومية تخلو من الطلاب بسبب رفض المعلمين القاطع للدخول إلى الغرف الصفية التزاما بقرار نقابتهم التي ربطت العودة للتدريس بتحقيق علاوة الـ50%.

المعلمون في الأردن يواصلون إضرابهم لليوم الرابع على التوالي
المعلمون في الأردن يواصلون إضرابهم لليوم الرابع على التوالي

أما الحكومة، فتصر على التمسك باتفاقها مع مجلس النقابة السابق، القاضي بعلاوة تصل إلى 250% شريطة ربطها بالأداء، وهو ما يرفضه المعلمون اليوم.

من جهته قال رئيس الوزراء عمر الرزاز أمس الثلاثاء، إن الحكومة متمسكة بربط العلاوة بالأداء، وتحسين معيشة المعلمين، مؤكدا في الوقت ذاته أن النقابة اتخذت خيار التصعيد بإعلانها الإضراب.

المصدر: وكالات

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