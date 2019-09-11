جزر البهاما.. إعصار "دوريان" يخلف 50 قتيلا و2.5 ألف مفقود

ارتفع عدد ضحايا إعصار "دوريان" الذي ضرب جزر البهاما، الأسبوع الماضي، إلى 50 قتيلا، معظمهم في جزيرة أباكو الكبرى، حسبما أعلنته وكالة الطوارئ في البلاد.

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وسابقا قال مسؤول محلي للصحفيين إن العدد السابق للقتلى كان 45​​​، منوها بأن أفراد الإنقاذ ومن جرى إجلاؤهم وكذلك المسؤولين يعتقدون على نطاق واسع أن عدد القتلى سيكون أعلى من ذلك مع انتشال مزيد من الجثث من تحت أنقاض حي تعرض للدمار في مدينة مارش هاربور.

ونقلت وكالة "رويترز" عن السلطات المحلية أن 2.5 ألف شخص لا يزالون يعتبرون في عداد المفقودين بعد الإعصار. وأوضح المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ، كارل سميث، أن غياب قائمة كاملة بأسماء المفقودين لا يسمح بتحديد ما إذا كان أحدهم في المآوي التي تم نشرها من قبل السلطات. وأضاف أن العمل جار على إعداد قاعدة البيانات ذات الصلة.

وضرب الإعصار جزر البهاما مصحوبا برياح بلغت سرعتها 320 كيلومترا في الساعة مما يعني أنه أحد أقوى الأعاصير التي شهدتها منطقة الكاريبي، لكنه يعد أسوأ كارثة تمر بها جزر البهاما في تاريخها.

المصدر: وكالات