43 قتيلا في الباهاماس جراء "دوريان" والعدد مرشح للارتفاع

ارتفعت حصيلة ضحايا إعصار "دوريان" في جزر الباهاماس إلى 43 قتيلا، بحسب تقارير وسائل إعلام.

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ونقلت قناة "إن بي سي" الأمريكية عن ممثل رئيس وزراء جزر الباهاماس، هوبرت مينيس اليوم السبت، قوله إن عدد ضحايا الإعصار وصل إلى 43 قتيلا، مشيرا إلى أن "العدد مرشح للزيادة بشكل كبير"​​​.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن 35 شخصا لقوا حتفهم في الإعصار بجزر أباكوس و8 في جزر غراند باهاماس شمالا، وما زالت عمليات البحث والإنقاذ مستمرة.

وكان المركز الأمريكي الوطني لرصد الأعاصير، قد أكد أنه على الرغم من التراجع التدريجي لقوة الإعصار، لكنه من المتوقع أن يحافظ على قوته خلال الأيام المقبلة.

وسبب الإعصار "دوريان" دمارا هائلا في جزر الباهاماس، إذ أظهرت لقطات مصورة من الجو فوق جزيرة أباكو الكبرى أحياء غمرتها مياه الفيضان ومباني مهدمة وقوارب منقلبة.

Reuters

Satellite imagery shows just how staggering the devastation is across the Bahamas — with entire neighborhoods drowning in floodwaters.



📍 New Plymouth, Green Turtle Cay, The Bahamas pic.twitter.com/QM5Y3bms0K — NPR (@NPR) 6 сентября 2019 г.

المصدر: وكالات