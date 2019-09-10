التحالف الدولي: تجري عمليات لتدمير مركز عبور "داعش" من سوريا للعراق

أكد التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، مشاركته في عمليات التراب الأسود مع جهاز مكافحة الإرهاب حول تدمير الملاذات الآمنة في محافظة صلاح الدين، شمالي العراق.

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وذكر التحالف في بيان أنه "وقوات جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، قاما بتدمير ملاذ آمن لـ "داعش" خلال غارات جوية على جزيرة كنعوص في محافظة صلاح الدين".

وأضاف: "تجري عمليات التطهير الأرضي حاليا بواسطة الكتيبة الثانية من قوات العمليات الخاصة العراقية لتدمير مركز عبور رئيس يستخدمه إرهابيو داعش للعبور من سوريا وصحراء الجزيرة إلى الموصل ومخمور ىوكركوك".

ونقل البيان عن قائد العمليات الخاصة في قوة المهام المشتركة – عملية العزم الصلب، اللواء إيرك. ت. هيل قوله: "نحرم (داعش) من القدرة على الاختباء في جزيرة كنعوص.. ونساعد في تهيئة الظروف لقواتنا الشريكة لمواصلة تحقيق الاستقرار في المنطقة".

وأشار إلى أن "قوات التحالف استخدمت 80 ألف باوند من الذخيرة في عملياتها على هذه الجزيرة لحرمان (داعش) من القدرة على الاختباء في الغطاء النباتي الكثيف داخل الجزيرة".

المصدر: RT