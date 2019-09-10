 
مباشر
عاجل
مستشار الرئيس الإيراني: إقالة بولتون هزيمة لاستراتيجية الحد الأقصى للضغوط على إيران

التحالف الدولي: تجري عمليات لتدمير مركز عبور "داعش" من سوريا للعراق

أخبار العالم العربي

التحالف الدولي: تجري عمليات لتدمير مركز عبور
Reuters
مقاتلات أمريكية - أرشيف -
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mdue

أكد التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، مشاركته في عمليات التراب الأسود مع جهاز مكافحة الإرهاب حول تدمير الملاذات الآمنة في محافظة صلاح الدين، شمالي العراق.

إقرأ المزيد
شاهد.. ضربات جوية عنيفة ضد مواقع
شاهد.. ضربات جوية عنيفة ضد مواقع "داعش" في العراق

وذكر التحالف في بيان أنه "وقوات جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، قاما بتدمير ملاذ آمن لـ "داعش" خلال غارات جوية على جزيرة كنعوص في محافظة صلاح الدين".

وأضاف: "تجري عمليات التطهير الأرضي حاليا بواسطة الكتيبة الثانية من قوات العمليات الخاصة العراقية لتدمير مركز عبور رئيس يستخدمه إرهابيو داعش للعبور من سوريا وصحراء الجزيرة إلى الموصل ومخمور ىوكركوك".

ونقل البيان عن قائد العمليات الخاصة في قوة المهام المشتركة – عملية العزم الصلب، اللواء إيرك. ت. هيل قوله: "نحرم (داعش) من القدرة على الاختباء في جزيرة كنعوص.. ونساعد في تهيئة الظروف لقواتنا الشريكة لمواصلة تحقيق الاستقرار في المنطقة".

وأشار إلى أن "قوات التحالف استخدمت 80 ألف باوند من الذخيرة في عملياتها على هذه الجزيرة لحرمان (داعش) من القدرة على الاختباء في الغطاء النباتي الكثيف داخل الجزيرة".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"أميرة البحر" الصينية تحترف التصوير تحت الماء