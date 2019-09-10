قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم الثلاثاء، إن الإمارات تأسف على ما يبدر من قطر عبر قنواتها.

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وفي تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أكد قرقاش ثبات موقف "دول المقاطعة" (الإمارات، السعودية، البحرين، مصر) الذي يطالب الدوحة بمراجعة "مواقفها من دعم الإرهاب".

وتابع وزير الدولة: "نتابع ما تبثه قطر عبر قنواتها، وهو يأتي ضمن العديد من خطوات التصعيد الذي لا يفيد قطر". وأضاف: "ما تنشره يعمق أزمتها ويساهم في عزلتها، وموقفها الحالي وما تبثه مؤسف في حقيقة الأمر بشكل كبير".

وتشهد منطقة الخليج أزمة بدأت في 5 يونيو 2017، حين قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية" بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.

وتقدمت الدول العربية الأربع عبر الوسيط الكويتي بقائمة من المطالب، ضمت 13 بندا، مقابل رفع الإجراءات العقابية عن قطر، لكن الأخيرة رفضت جميع هذه المطالب، واعتبرتها مساسا بـ "سيادتها الوطنية".

وبالمقابل، طلبت قطر علنا، وعبر الوسيط الكويتي ومسؤولي الدول الغربية، من الدول العربية الأربع الجلوس إلى طاولة الحوار، للتوصل إلى حل للأزمة، لكن هذا لم يحدث حتى الآن.

المصدر: سبوتنيك