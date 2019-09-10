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نصرالله: هيهات منا الذلة للمراهنين على ابتعادنا عن إيران

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نصرالله: هيهات منا الذلة للمراهنين على ابتعادنا عن إيران
Reuters Aziz Taher
حسن نصر الله، زعيم حزب الله اللبناني، بيروت، 10 سبتمبر 2019
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قال الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله، اليوم الثلاثاء، إن حزبه لن يبقى على الحياد في حال شنت حرب على إيران، موجها رسالة للمراهنين على ابتعاد الحزب عن إيران.

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وقال نصرالله: "نرفض الحرب على إيران لأنها ستكون حربا على المقاومة، ونحن لسنا على الحياد في معركة الحق على الباطل، وعلى الذين يفترضون أن أي حرب مقبلة ستقضي على المقاومة ومحورها أقول لهم بأنها ستكون حرب نهاية إسرائيل".

وأضاف نصرالله: "سيدنا في هذا الزمان هو سماحة الإمام الخامنئي، والجمهورية الإسلامية في إيران هي قلب المحور وداعمه الأساسي وجوهره، وعلى من يراهن على خروجنا من هذا المحور بالتهديد والعقوبات نقول له هيهات منا الذلة، ففي هذا المحور لم نر إلا الانتصارات فهو أمل الشعوب المضطهدة".

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام 

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