السعودية.. مقتل تلميذ خنقا على يد زميله
أثار مقتل تلميذ في السعودية على يد زميله خنقا، أمس الاثنين، حالة هلع، بعد تداول تفاصيل الحادثة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تعد من أعنف الحوادث التي شهدتها المدارس السعودية.
#بيان_صحفيpic.twitter.com/Eg0Oqo8AjN— إدارة تعليم الرياض (@riyadh_edu) 9 septembre 2019
وأعلنت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض عن تشكيل لجنة تحقيق بالتنسيق مع الجهات المعنية في قضية مقتل تلميذ في الصف السادس الابتدائي، خنقا على يد زميله داخل مدرسة.
وقالت في بيان عبر موقع "تويتر"، إن الحادثة وقعت في مدرسة بشر بن الوليد الابتدائية، حيث وثقت كاميرات المراقبة المشاجرة بين طالبين في السادس الابتدائي.
ولفتت إلى أن عددا من المعلمين حاولوا إسعاف الطالب، لكنه فارق الحياة في الطريق إلى المستشفى.
ووفق صحيفة "سبق"، فإن الطالب خرج برفقة زملائه لتناول وجبة الإفطار في ساحة المدرسة الخارجية، بحضور 4 مراقبين من المعلمين، وكان يلعب في الوقت الذي نشب بينه وبين زميله القاتل شجار.
وتحفظت الأجهزة الأمنية على عدد من الطلاب المتهمين، بعد الحادثة، وفتحت تحقيقا للوقوف على ملابساتها.
المصدر: وكالات