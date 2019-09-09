ذكرت مصادر لـ RT، اليوم الاثنين، أن محافظ الإسماعيلية، اللواء حمدي عثمان، قدم استقالته من منصبه مساء الأحد، موضحة أنه غادر مكتبه متوجها إلى القاهرة.

وأضافت المصادر أن استقالة محافظ الإسماعيلية جاءت لظروف صحية، مشيرة إلى أن سكرتير عام المحافظة سيتولى العمل كمحافظ بشكل مؤقت لحين تعيين محافظ جديد.

من جهتها، أفادت مواقع إخبارية مصرية بأن محافظ الإسماعيلية غادر مكتبه بديوان عام المحافظة بشكل مفاجئ في وقت متأخر مساء الأحد، متوجها للقاهرة، وسط أنباء عن لقاء مرتقب بينه وبين قيادة رسمية بمجلس الوزراء.

المصدر: RT