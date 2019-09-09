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الأمن العراقي يقتل 15 "داعشيا" ويقبض على 9 آخرين

أخبار العالم العربي

الأمن العراقي يقتل 15
Reuters THAIER AL-SUDANI
العراق، أرشيف
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أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي عن مقتل 15 عنصرا من تنظيم "داعش" وإلقاء القبض على 9 آخرين في عملية أمنية نفذت بالتنسيق مع التحالف الدولي في منطقتي مطيبيجة وصحراء صلاح الدين.

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وقال الجهاز في بيان صحفي، اليوم الاثنين: "وفق معلومات استخبارية دقيقة، واستمرارا لتعقب فلول عصابات داعش الإرهابي نفذت القوات وبالتنسيق مع طيران التحالف الدولي عمليات إنزال جوي في منطقتي مطيبيجة وصحراء صلاح الدين أسفرت عن مقتل 15 إرهابيا بينهم مجموعة انتحاريين".

وأشار إلى أنه تم "إلقاء القبض على 9 آخرين إضافة إلى تدمير عدة مضافات وكهوف وأنفاق ومعسكر تدريب لتنظيم "داعش" بضربات جوية من قبل طيران التحالف الدولي".

المصدر: RT

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