أعلن الجيش الإسرائيلي رصد عملية "إطلاق فاشل" لعدد من القذائف الصاروخية من قبل مجموعات قال إنها تابعة لفيلق القدس الإيراني من داخل سوريا.

#عاجل في ساعات الصباح الباكر تم رصد اطلاق فاشل لعدد من القذائف الصاروخية من #سوريا والتي لم تجتاز الى داخل #إسرائيل حيث تم اطلاقها من قبل عناصر في #الميليشيات_الشيعية بقيادة #فيلق_القدس الإيراني من مشارف #دمشق.

يعتبر جيش الدفاع #النظام_السوري مسؤولًا عن كل عملية تنطلق من أراضيه — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 9, 2019

وذكر الناطق باسم الجيش أفيخاي أدرعي عبر "تويتر"، اليوم الاثنين أنه "في ساعات الصباح الباكر تم رصد إطلاق فاشل لعدد من القذائف الصاروخية من سوريا والتي لم تجتاز إلى داخل إسرائيل".

وأضاف أدرعي "تم إطلاقها من قبل عناصر في المليشيات الشيعية بقيادة فيلق القدس الإيراني من مشارف دمشق".

واكد أدرعي أن "جيش الدفاع الإسرائيلي يعتبر النظام السوري مسؤولا عن كل عملية تنطلق من أراضيه".

المصدر: RT