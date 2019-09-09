 
مباشر

الجيش الإسرائيلي: رصدنا عملية إطلاق فاشل لعدد من القذائف الصاروخية من فيلق القدس بسوريا

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي: رصدنا عملية إطلاق فاشل لعدد من القذائف الصاروخية من فيلق القدس بسوريا
Reuters
آلية عسكرية إسرائيلية في الجولان-أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mdki

أعلن الجيش الإسرائيلي رصد عملية "إطلاق فاشل" لعدد من القذائف الصاروخية من قبل مجموعات قال إنها تابعة لفيلق القدس الإيراني من داخل سوريا.

وذكر الناطق باسم الجيش أفيخاي أدرعي عبر "تويتر"، اليوم الاثنين أنه "في ساعات الصباح الباكر تم رصد إطلاق فاشل لعدد من القذائف الصاروخية من سوريا والتي لم تجتاز إلى داخل إسرائيل".

وأضاف أدرعي "تم إطلاقها من قبل عناصر في المليشيات الشيعية بقيادة فيلق القدس الإيراني من مشارف دمشق".

واكد أدرعي أن "جيش الدفاع الإسرائيلي يعتبر النظام السوري مسؤولا عن كل عملية تنطلق من أراضيه".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا