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ملك الأردن: واجبنا أن نقف إلى جانب إخواننا الفلسطينيين

أخبار العالم العربي

ملك الأردن: واجبنا أن نقف إلى جانب إخواننا الفلسطينيين
Reuters CARLO ALLEGRI
الملك عبد الله الثاني
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قال العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، إن "واجبنا أن نقف إلى جانب إخواننا الفلسطينيين".

جاء ذلك خلال لقائه وولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، في قصر بسمان، اليوم الأحد، شخصيات سياسية واقتصادية وإعلامية، في اجتماع تناول الشأن المحلي والإقليمي، وفق ما ذكرته وكالة "بترا".

وجدد الملك عبد الله الثاني، التأكيد على موقف الأردن الثابت والواضح تجاه القضية الفلسطينية، "بدعم الأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم العادلة والمشروعة، وقيام دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين".

ولفت إلى أنه سيلتقي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، عددا من القيادات والمسؤولين الدوليين، للتأكيد على موقف الأردن الثابت حيال القضية الفلسطينية.

وأكد الملك أن علاقة الأردن مع أشقائه العرب متينة، وتربطه علاقات أخوية قوية مع الجميع.

المصدر: بترا

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