المجلس الانتقالي الجنوبي يعلق على البيان السعودي الإماراتي المشترك

علق المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن على البيان السعودي الإماراتي المشترك الصادر اليوم الأحد.

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وقال نزار هيثم، المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي، إنه يرحب بالبيان المشترك، مشيرا إلى أنه يعكس حرص الرياض وأبو ظبي على توحيد الجهود نحو السلام والاستقرار والشراكة وانتصارا للمشروع العربي الذي تقوده دول التحالف.

وأضاف نزار هيثم في بيان، أن مسار الحوار والسلام هو الذي طالب به المجلس الانتقالي الجنوبي منذ اليوم الأول، إيمانا منه بأنه الوسيلة الأفضل والأقوى للوصول إلى حلول عادلة لكافة الملفات والقضايا العالقة، بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة، والمصالح العليا للشعب الجنوبي.

وكانت السعودية والإمارات قد أصدرتا بيانا مشتركا، رحبتا فيه باستجابة "الحكومة اليمنية الشرعية" و"المجلس الانتقالي الجنوبي"، لدعوة الحوار التي أطلقتها المملكة في مدينة جدة، لحل الأزمة في الجنوب اليمني.

وشددت الدولتان في البيان على "ضرورة استمرار هذه الأجواء الإيجابية والتحلي بروح الأخوة ونبذ الفرقة والانقسام"​​​.

المصدر: RT