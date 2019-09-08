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"فيسبوك" يحذف صفحة مزيفة لرغد صدام حسين تدار من مصر

أخبار العالم العربي

صدام حسين وابنته رغد
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حذفت شركة "فيسبوك"، صفحة موثقة باسم رغد، ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.    

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وقال مركز الإعلام الرقمي العراقي في بيان إن "الصفحة لديها أكثر من نصف مليون معجب، وتدار من جمهورية مصر العربية".

وأضاف أن "الصفحة التي تم حذفها، موثقة بالعلامة الزرقاء، وكان اسمها سابقا (حظك اليوم) ولكنها خدعت الكثير من المستخدمين ممن ظنوا أنها تمثل شخصية (رغد صدام حسين)".

ويعمد الفيسبوك كل يوم إلى حذف مئات المستخدمين، في خضم حربه ضد الصفحات والحسابات المزيفة التي تنشر أخبارا كاذبة وتروج لمعلومات غير صحيحة. 

المصدر: مركز الإعلام الرقمي العراقي 

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