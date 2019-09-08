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انطلاق مناورات عسكرية عمانية أمريكية بريطانية

أخبار العالم العربي

انطلاق مناورات عسكرية عمانية أمريكية بريطانية
omannews.gov.om
انطلاق مناورات عسكرية عمانية أمريكية بريطانية في قاعدة ثمريت جنوب غرب سلطنة عمان
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أعلنت سلطنة عمان، اليوم الأحد، عن انطلاق مناورات عسكرية مشتركة بين القوات الجوية العمانية والأمريكية والبريطانية، فوق أراضي جنوب غرب البلاد.

وأوضحت "وكالة الأنباء العمانية" أن فعاليات التمرين الذي يحمل اسم "البساط السحري"، والذي يجري في قاعدة ثمريت الجوية، تستمر حتى 19 أغسطس الحالي.

وأشارت الوكالة إلى أن التمرين يأتي ضمن سلسلة التدريبات الدورية التي ينفذها سلاح الجو السلطاني العماني، ويجري بمشاركة طائرات من سلاح الجو الملكي البريطاني، وسلاح الجو الأمريكي، وبإسناد من البحرية السلطانية العمانية وقوة السلطان الخاصة .

وقالت الوكالة إن التمرين يهدف إلى "تنفيذ عمليات جوية تدريبية مشتركة مع القوات الصديقة، ويأتي في إطار التعاون المشترك بين السلطنة وكل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، وتبادل الخبرات في مجالات الطيران".

المصدر: وكالة الأنباء العمانية

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