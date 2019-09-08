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وزارة الزراعة المصرية تعدم نحو 25 ألف فرخ بط فرنسي

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وزارة الزراعة المصرية تعدم نحو 25 ألف فرخ بط فرنسي
Reuters
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أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر، ضبط شحنة فراخ بط واردة من دولة فرنسا، مصابة بجرثومة "السالمونيلا أنتريتيدس".

ووفقا لتقرير رسمي، وضمن إطار جهود وزارة الزراعة لحماية الثروة الحيوانية وصحة الإنسان، قامت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بإعدام الشحنة والتي تشمل 24624 فرخ بعمر يوم واحد بسبب إصابتها بـ"السالمونيلا انتريتيدس" والتي تنتقل للإنسان وتسبب أعراض تسمم غذائي وإسهال.

وأوضح التقرير أن معامل معهد بحوث الصحة الحيوانية، اكتشفت هذا النوع من البكتيريا في العينات التي تم سحبها بمعرفة الحجر البيطري بمطار القاهرة فور وصول الشحنة، لافتا إلى أنه تمت عملية الإعدام الكلي للشحنة طبقا للاشتراطات الصحية البيطرية.

المصدر: rt

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