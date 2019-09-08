أرباح بريطانيا من بيع السلاح للتحالف العربي تتجاوز مرارا إنفاقها على مساعدة اليمنيين

أفادت منظمة غير حكومية بأن الأرباح التي جنتها بريطانيا من صفقات تصدير السلاح إلى دول التحالف العربي الذي تقوده السعودية تتجاوز بـ8 أضعاف إنفاقها على المساعدات الإنسانية لليمنيين.

إقرأ المزيد

وأكدت منظمة "أوكسفام" الدولية الخيرية في تقرير جديد لها، أن المملكة المتحدة قدمت إلى المدنيين المحتاجين في اليمن خلال السنوات الخمس الماضية مساعدات طبية وغذائية وغيرها بقيمة إجمالية تقدر بـ770 مليون جنيه استرليني (نحو 946 مليون دولار أمريكي)، فيما تقدر أرباحها ضمن صفقات التسليح المبرمة خلال الفترة نفسها مع دول التحالف العربي، بما فيها السعودية والإمارات، بـ6.2 مليار جنيه (أكثر من 7.6 مليار دولار).

وانتقد الرئيس التنفيذي لـ"أوكسفام" داني سريسكانداراجا في التقرير النهج البريطاني إزاء الأزمة اليمنية، قائلا إن المملكة المتحدة تعرض المساعدات على المدنيين بالتزامن مع الإسهام في تأجيج النزاع ببلادهم، وطالب حكومة لندن بالتحرك بغية وضع حد للحرب المدمرة.

وحثت "أوكسفام" الحكومة البريطانية على الالتزام بقرار تعليق إصدار تراخيص جديدة لتصدير الأسلحة إلى دول التحالف العربي، وذلك تلبية لقرار أصدرته في وقت سابق من العام الجاري محكمة في لندن، وهو ينص على أن الصفقات الحالية في هذا المجال بين المملكة المتحدة ودول التحالف مخالفة للقانون لأنها أبرمت دون تقييم خطر استخدام هذه الأسلحة ضد المدنيين في اليمن.

وحسب الإحصاءات الأممية، يتحمل التحالف العربي المسؤولية عما لا يقل عن الثلثين من 11.7 ألف حالة وفاة لمدنيين جراء هجمات مباشرة خلال الحرب اليمنية.

المصدر: غارديان