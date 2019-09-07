لقي شخص حتفه جراء انفجار وقع في فناء منزله وخلف أيضا إصابة زوجته وابنه بجروح، في محافظة خميس مشيط، جنوب غربي السعودية.

ووفقا لشرطة منطقة عسير، فإنه في تمام الساعة 6:45 من مساء السبت، باشرت الجهات الأمنية بخميس مشيط بلاغا عن انفجار وقع في فناء منزل ذي دور واحد يقع بقرية مجعل الجنوبي التابعة لمركز تندحة.

وجاء في البلاغ أن الحادث سبب وفاة مواطن وإصابة زوجته وابنه بجروح بليغة، وتم نقلهما إلى المستشفى. واتضح عند وصول الجهات المختصة إلى مكان الحادث أن موقع الانفجار يحوي آثار مواد متفجرة، ولا تزال التحقيقات جارية لاستقصاء كافة الملابسات.

المصدر: عكاظ