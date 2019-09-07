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محمد بن راشد يترأس جلسة عصف ذهني

أخبار العالم العربي

محمد بن راشد يترأس جلسة عصف ذهني
حاكم دبي محمد بن راشد
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أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات وحاكم دبي، أن الإمارات أصبحت اليوم مصدر إلهام ونموذجا متميزا في المنطقة، تتطلع إلى إنجازاتها الكثير من دول العالم.

وأضاف محمد بن راشد في تغريدة على "تويتر" عن مشاركته في جلسة العصف الذهني التي يترأسها سنويا: "نحتاج إلى أفكار مبتكرة.. ودماء جديدة.. وطاقات متجددة من أجل وطن لم يبخل علينا بشيء".

وشدد محمد بن راشد أن الإمارات تحتاج خلال الفترة المقبلة "إلى أفكار استثنائية لتطوير الاقتصاد والارتقاء بخدمات المواطنين"، مشيرا إلى أن الأفكار الناجحة هي ثمرة تعاون فريق متجانس يتحلى بالإخلاص والمثابرة وروح العمل الجماعي.

المصدر: وام

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