انتهاء الجلسة الرابعة لمحاكمة البشير بعد سماع شهود النفي

أعلنت المحكمة السودانية التي تنظر في قضية ضد الرئيس السوداني المخلوع، عمر البشير، أن الجلسة الخامسة للمحاكمة ستكون يوم 14 سبتمبر الجاري.

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واستمعت المحكمة، اليوم السبت، لشاهدين من شهود النفي الذين طلبهم محامي الدفاع عن البشير.

وشهدت الجلسة الرابعة للمحاكمة، التي عقدت في في ضاحية أركويت شرق الخرطوم، تشديد الإجراءات الأمنية، حيث حضر البشير إلى مقرها وسط حراسة صارمة.

وكانت المحكمة وجهت السبت الماضي رسميا للبشير تهم الثراء الحرام المشبوه، والتعامل بالنقد الأجنبي بصورة غير شرعية، بعد ضبط نقد أجنبي ومحلي بمقر إقامته بعد عزله.

المصدر: وكالات