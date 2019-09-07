 
مباشر

انتهاء الجلسة الرابعة لمحاكمة البشير بعد سماع شهود النفي

أخبار العالم العربي

انتهاء الجلسة الرابعة لمحاكمة البشير بعد سماع شهود النفي
Reuters TM/OLA
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mdcq

أعلنت المحكمة السودانية التي تنظر في قضية ضد الرئيس السوداني المخلوع، عمر البشير، أن الجلسة الخامسة للمحاكمة ستكون يوم 14 سبتمبر الجاري.

إقرأ المزيد
وسائل إعلام سودانية: حملة اعتقالات وتوقيف جديدة تطال مسؤولين من نظام البشير
وسائل إعلام سودانية: حملة اعتقالات وتوقيف جديدة تطال مسؤولين من نظام البشير

واستمعت المحكمة، اليوم السبت، لشاهدين من شهود النفي الذين طلبهم محامي الدفاع عن البشير.

وشهدت الجلسة الرابعة للمحاكمة، التي عقدت في في ضاحية أركويت شرق الخرطوم، تشديد الإجراءات الأمنية، حيث حضر البشير إلى مقرها وسط حراسة صارمة.

وكانت المحكمة وجهت السبت الماضي رسميا للبشير تهم الثراء الحرام المشبوه، والتعامل بالنقد الأجنبي بصورة غير شرعية، بعد ضبط نقد أجنبي ومحلي بمقر إقامته بعد عزله.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

جنرال أمريكي: ليست لدينا قوة ردع لحماية شركائنا بالمنطقة