نقلت وسائل إعلام سودانية عن مصادر قولها، إن حملة اعتقالات جديدة طالت عددا من قادة حزب المؤتمر الوطني، تتعلق بمخالفات وتجاوزات في الأراضي والعقارات.

ووفقا للمصادر التي وصفت بـ"الموثوقة"، فقد ألقت نيابة مخالفات الأراضي، القبض يوم الثلاثاء، على "رموز وقيادات بالوطني، بحسب البلاغات المدونة لنحو 40 مسؤولا في النظام السابق"، تمهيدا لبدء إجراءات التحري والتحقيق.

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وذكرت أن النيابة ألقت القبض على وزير المالية الأسبق علي محمود عبد الرسول، ومدير بنك السودان المركزي في عهد النظام السابق بدر الدين محمود.

المصدر: وسائل إعلام سودانية