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برلين تتعهد بالمساعدة في رفع الخرطوم من قائمة الإرهاب الدولي

أخبار العالم العربي

برلين تتعهد بالمساعدة في رفع الخرطوم من قائمة الإرهاب الدولي
AFP Ebrahim HAMID
وزير الخارجية الألماني هايكو ماس ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك
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تعهد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس خلال زيارته إلى الخرطوم، أن تطرح بلاده مسألة استبعاد السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك: "سنطرح مسألة إزالة السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب على المستوى الدولي"، مؤكدا مواصلة "دعم السودان وزيادة المساعدات الإنسانية للسودانيين".

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من جانبه، قال رئيس الوزراء السوداني، إن الخرطوم تتوقع "تقدما بشأن هذه القضية في المستقبل القريب"، مؤكدا أن إحدى الأولويات لدى الحكومة الجديدة، تتمثل في استعادة الإنتاج الكامل في البلاد، وتحقيق توازن في سعر الصرف، وخفض التضخم واستعادة الثقة في القطاع المصرفي.

وقد وصل وزير الخارجية الألماني برفقة وفد يضم 30 مسؤولا، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، بهدف تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.

المصدر: تاس

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