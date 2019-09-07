 
مباشر

مقتل 4 أشخاص أحدهم مدني بهجمات متفرقة في العراق

أخبار العالم العربي

مقتل 4 أشخاص أحدهم مدني بهجمات متفرقة في العراق
Reuters Essam al-Sudani
مجموعة من أفراد قوات الأمن العراقية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mdcg

قتل ثلاثة أشخاص على الأقل من أفراد قوات الأمن ومدني، اليوم السبت، جراء ثلاث هجمات متفرقة تفذها مسلحون في العراق، حسبما أوردت "رويترز" عن مصادر أمنية.

إقرأ المزيد
مقتل عسكريين اثنين أثناء تفكيك عبوات ناسفة في منزل غربي مدينة الموصل
مقتل عسكريين اثنين أثناء تفكيك عبوات ناسفة في منزل غربي مدينة الموصل

وأشارت المصادر إلى أن ضابطا وجنديا قتلا، وأصيب جندي آخر بجروح، نتيجة انفجار عبوة ناسفة لدى محاولة تفكيك منزل مفخخ في قضاء سنجار غربي الموصل.

وفي محافظة ديالى، قتل مسؤول في الاستخبارات العراقية برصاص قناص شمال شرقي مدينة بعقوبة، بينما لقي أحد المدنيين حتفه، جراء انفجار قنبلة داخل سيارته غربي مدينة سامراء، عاصمة محافظة صلاح الدين.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات في المناطق الثلاث المذكورة، حيث لا تزال فلول تنظيم "داعش" ناشطة، على الرغم من إعلان السلطات العراقية، في ديسمبر 2017، عن انتصارها العسكري على هذا التنظيم.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

جنرال أمريكي: ليست لدينا قوة ردع لحماية شركائنا بالمنطقة