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مقتل عسكريين اثنين أثناء تفكيك عبوات ناسفة في منزل غربي مدينة الموصل

أخبار العالم العربي

مقتل عسكريين اثنين أثناء تفكيك عبوات ناسفة في منزل غربي مدينة الموصل
Reuters Khalid al-Mousily
صورة أرشيفية
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لقي عسكريان مصرعهما أثناء تفكيك الجيش العراقي عبوات ناسفة في منزل مفخخ في مجمع العدنانية بناحية القحطانية غربي مدينة الموصل.

وأفاد مراسلنا بأن المنزل المفخخ من مخلفات المعارك، التي دارت بين قوات الحشد الشعبي أحد تشكيلات القطعات الأمنية العراقية وعناصر تنظيم "داعش" في محافظة نينوى خلال العمليات العسكرية سنة 2017.

المصدر: RT

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