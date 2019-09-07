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إسرائيل تقصف عددا من المواقع في قطاع غزة

أخبار العالم العربي

إسرائيل تقصف عددا من المواقع في قطاع غزة
AFP
أرشيف
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قصفت الطائرات والمدفعية الإسرائيلية، فجر اليوم السبت، عددا من المواقع في قطاع غزة دون وقوع إصابات.

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وذكر مراسلنا أن المدفعية التابعة للجيش الإسرائيلي استهدفت أرضا زراعية شرق بلدة بيت حانون شمال القطاع، وموقع عسقلان شرق بيت لاهيا، كما استهدفت الطائرات نقطة للضبط الميداني ومرصدا للمقاومة شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة، ومرصدا للمقاومة شرق قرية جحر الديك جنوب غزة.

وزعم الجيش أن القصف جاء ردا على إطلاق قذائف محلية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة للقطاع.

من جهتها ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، أنه لا إصابات جراء الاستهداف الإسرائيلي.

المصدر: RT

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