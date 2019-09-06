الجيش الإسرائيلي: إطلاق 5 قذائف صاروخية من قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الجمعة، أن 5 قذائف صاروخية تم إطلاقها على أراضي إسرائيل من قطاع غزة.

وأشار الجيش، عبر حسابه في تويتر، إلى أنه رد على القصف باستهداف عدد من المواقع التابعة لحركة "حماس" شمالي قطاع غزة.

Earlier tonight, 5 rockets were fired from #Gaza to #Israel.



In response, we just struck a number of Hamas targets in northern Gaza. — Israel Defense Forces (@IDF) ٦ سبتمبر ٢٠١٩

من جهته، قال مراسلنا إن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف موقع "عسقلان" التابع للفصائل الفلسطينية شرق مدينة بيت لاهيا (شمال قطاع غزة) بصاروخ استطلاع.

وأضاف أن طيران الاستطلاع الإسرائيلي استهدف أيضا مرصدا للفصائل الفلسطينية شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وأن دوي انفجار جديد سمع من هذه المنطقة.

وذكر المراسل أن الاستهدافات الإسرائيلية شملت حتى الآن أرضا زراعية شرق بيت حانون، ومرصدا تابعا للفصائل شرق بيت لاهيا، ونقطة للضبط الميداني شرق غزة، ومرصدا للفصائل شرق قرية جحر الديك بجنوب محافظة غزة.

فيما قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إنها تتابع تطور الأحداث الميدانية في القطاع، مؤكدة عدم وصول أي إصابات للمستشفيات.

وجاء هذا الخبر إثر ورود تقارير إعلامية عن إطلاق صافرات الإنذار في منطقة غلاف غزة بجنوب إسرائيل. وذكرت وسائل إعلام أن من بين المناطق التي دوت فيها صافرات الإنذار: سديروت والمجلس الإقليمي "شعار هانيغيف".

فيما أعلنت وسائل إعلام عبرية أن إحدى القذائف الخمس سقطت في منطقة مفتوحة بـ "شعار هانيغيف"، دون وقوع إصابات.

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل مواطنين فلسطينيين اثنين، وإصابة 23 شخصا خلال الجمعة الـ 73 لمسيرات العودة وكسر الحصار على حدود غزة.

وأفادت الوزارة بأن أحد القتيلين شاب يبلغ من العمر 17 سنة.

المصدر: RT + وكالات