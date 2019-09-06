شاهد.. فيديو يكشف مراحل تصنيع أحدث طائرة تابعة لشركة مصرية والأولى من نوعها في الشرق الأوسط

نشرت شركة إيرباص العالمية على موقعها الرسمي، فيلما تسجيليا مصورا يرصد مراحل تصنيع أول طائرة لمصر للطيران من طراز "A220 – 30".

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وأظهر الفيلم مراحل تجميع طائرة مصر للطيران A220 داخل مصنع "ميرابل" في كندا، بداية من تكوين أجزائها حتى أعمال الدهان والطلاء للهيكل الخاص بها، ووضع شعار مصر للطيران عليها.

وهنأت "إيرباص"، مصر للطيران، تسلمها طائرة A220، مشيرة إلى أن الشركة تعد أول ناقل جوي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يشغل هذا الطراز، والذي يوفر مقاييس عالية من الراحة ومساحة أكبر لكل المسافرين من خلال مقصورته الواسعة والعصرية.

وتنظم مصر للطيران برئاسة الطيار أحمد عادل، الأحد، احتفالية في مطار القاهرة، بتسلم أول طائرة من طراز "A220-300". ومن المنتظر أن يحضر عدد من قادة الطيران المدني، إضافة إلى عدد من سفراء الدول بالقاهرة.

المصدر: وكالات