 
مباشر

شاهد.. فيديو يكشف مراحل تصنيع أحدث طائرة تابعة لشركة مصرية والأولى من نوعها في الشرق الأوسط

أخبار العالم العربي

شاهد.. فيديو يكشف مراحل تصنيع أحدث طائرة تابعة لشركة مصرية والأولى من نوعها في الشرق الأوسط
طائرة مصر للطيران الجديدة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/md8u

نشرت شركة إيرباص العالمية على موقعها الرسمي، فيلما تسجيليا مصورا يرصد مراحل تصنيع أول طائرة لمصر للطيران من طراز "A220 – 30".

إقرأ المزيد
مصر تتسلم آخر
مصر تتسلم آخر "طائرات الأحلام" من أكبر مصنع في العالم

وأظهر الفيلم مراحل تجميع طائرة مصر للطيران A220  داخل مصنع "ميرابل" في كندا، بداية من تكوين أجزائها حتى أعمال الدهان والطلاء للهيكل الخاص بها، ووضع شعار مصر للطيران عليها.

وهنأت "إيرباص"، مصر للطيران، تسلمها طائرة A220، مشيرة إلى أن الشركة تعد أول ناقل جوي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يشغل هذا الطراز، والذي يوفر مقاييس عالية من الراحة ومساحة أكبر لكل المسافرين من خلال مقصورته الواسعة والعصرية.

وتنظم مصر للطيران برئاسة الطيار أحمد عادل، الأحد، احتفالية في مطار القاهرة، بتسلم أول طائرة من طراز "A220-300". ومن المنتظر أن يحضر عدد من قادة الطيران المدني، إضافة إلى عدد من سفراء الدول بالقاهرة.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

دفاعا عن المسلمات.. ماذا قال نائب سيخي لبوريس جونسون داخل البرلمان؟