مصر تتسلم آخر "طائرات الأحلام" من أكبر مصنع في العالم

احتفلت شركة مصر للطيران، اليوم الثلاثاء، مع شركة بوينغ الأمريكية بإنهاء إجراءات تسليم مصر الطائرة السادسة والأخيرة من طراز بوينغ Dreamliner B787-9 التي تصل القاهرة غدا.

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وذكر بيان للشركة المصرية، أن الوفد الفني والتجاري والهندسي والمالي والقانوني لمصر للطيران، قام بمراجعة الإجراءات والمواصفات التي تعاقدت عليها الشركة من مختلف النواحي.

وزار وفد مصر مصنع "بوينغ إيفيريت" أكبر مصنع للطائرات في العالم، وتابع كافة الخطوات والتركيبات والإجراءات التي يقوم بها المصنع لاستلام وتصنيع الطائرات التابعة للشركة.

وتنتمي "B787-9 Dreamliner" لعائلة الطائرات التجارية، وتتمتع بكفاءة فائقة، وتوفر لسوق السفر الجوي مدى أبعد وسرعة أعلى، رغم أنها من الطائرات كبيرة الحجم.

وتحلق هذه النوعية من الطائرات منذ دخولها الخدمة في عام 2011، على أكثر من 1300 مسار جوي حول العالم.

المصدر: الشروق