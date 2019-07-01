 
مباشر
عاجل
وزير الخارجية الإسرائيلي يزور الإمارات لعرض مبادرة حول التعاون الاقتصادي بين إسرائيل ودول الخليج

مصر تتسلم "طائرة الأحلام" الرابعة

مال وأعمال

مصر تتسلم
Reuters Randall Hill
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m2ci

انضمت طائرة الأحلام من طراز "بوينغ"، إلى أسطول شركة مصر للطيران، حيث تعد هذه الطائرة الرابعة من نوعها التي تضمها الشركة.

إقرأ المزيد
شاهد.. لحظة استلام السلطات المصرية
شاهد.. لحظة استلام السلطات المصرية "طائرة الأحلام"

ومن المقرر أن تحصل مصر على 6 طائرات من طراز "B787-9 Dreamliner"، تعاقدت لشرائها، حيث انضمت أول طائرة للشركة، في شهر مارس الماضي.

وتتسلم مصر الطائرتين الخامسة والسادسة خلال شهر يوليو الحالي في إطار خطة تحديث الأسطول.

وتخدم هذه الطائرات حاليا أكثر من وجهة ضمن شبكة خطوط الشركة الدولية، أهمها واشنطن وفرانكفورت وباريس والكويت ودبي، ومن المقرر تشغيلها على خطوط أخرى خلال الفترة المقبلة.

وتنتمي "B787-9 Dreamliner" لعائلة الطائرات التجارية، وتتمتع بكفاءة فائقة، وتوفر لسوق السفر الجوي مدى أبعد وسرعة أعلى، رغم أنها من الطائرات كبيرة الحجم.

وتحلق هذه النوعية من الطائرات منذ دخولها الخدمة في عام 2011، على أكثر من 1300 مسار جوي حول العالم.

ناصر حاتم

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا