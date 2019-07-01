مصر تتسلم "طائرة الأحلام" الرابعة

انضمت طائرة الأحلام من طراز "بوينغ"، إلى أسطول شركة مصر للطيران، حيث تعد هذه الطائرة الرابعة من نوعها التي تضمها الشركة.

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ومن المقرر أن تحصل مصر على 6 طائرات من طراز "B787-9 Dreamliner"، تعاقدت لشرائها، حيث انضمت أول طائرة للشركة، في شهر مارس الماضي.

وتتسلم مصر الطائرتين الخامسة والسادسة خلال شهر يوليو الحالي في إطار خطة تحديث الأسطول.

وتخدم هذه الطائرات حاليا أكثر من وجهة ضمن شبكة خطوط الشركة الدولية، أهمها واشنطن وفرانكفورت وباريس والكويت ودبي، ومن المقرر تشغيلها على خطوط أخرى خلال الفترة المقبلة.

وتنتمي "B787-9 Dreamliner" لعائلة الطائرات التجارية، وتتمتع بكفاءة فائقة، وتوفر لسوق السفر الجوي مدى أبعد وسرعة أعلى، رغم أنها من الطائرات كبيرة الحجم.

وتحلق هذه النوعية من الطائرات منذ دخولها الخدمة في عام 2011، على أكثر من 1300 مسار جوي حول العالم.

ناصر حاتم

المصدر: RT