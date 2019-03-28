شاهد.. لحظة استلام السلطات المصرية "طائرة الأحلام"

وصلت إلى مصر أول طائرة من طراز "بوينغ" B787-9 دريملاينر، والتي تعد الأولى من نوعها في أسطول الطيران المصري.

RT

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وهبطت الطائرة في مطار القاهرة الدولي، وسط احتفاء كبير من الموجودين، وهنأ وزير الطيران المدني في مصر جميع العاملين بمناسبة وصول هذه الطائرة، التي استقبلت بتقليد رش المياه عليها.

وقال الوزير المصري: "يعد هذا اليوم مميزا لمصر للطيران وقطاع الطيران المدني بصفة عامة، فوصول الطائرة الأولى من هذا الطراز سيغير مفاهيم الراحة والكفاءة التشغيلية وحداثة الأسطول المدني المصري."

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران أحمد عادل، إن مصر للطيران تواصل سعيها لتطوير أسطولها الجوي الذي سينضم إليه بنهـاية عـام 2020، 33 طـائرة جـديدة، بينها 6 طـائرات بوينغ دريمـلاينر B787-9، و12 طائرة من طراز إيرباص A220-300، و15 طائرة من طراز إيرباص A320neo.

وتتسع الطائرة الجديدة التي انضمت للأسطول المصري لـ309 مقاعد، مقسمة إلى 30 مقعدا من الفئة الماسية الـSuper Diamond Full-flat Bed في درجة رجال الأعمال و279 مقعدا بالدرجة السياحية مزودة بكل وسائل الرفاهية والمقاعد الفاخرة.

هذا ومن المزمع أن تتسلم مصر للطيران الطائرة الثانية من هذا الطراز - Boeing Dreamliner 787-9 منتصف شهر أبريل 2019.

المصدر: RT