تصل مطار القاهرة الدولي، خلال الساعات القادمة "طائرة الأحلام"، من طراز بوينغ "دريملاينر 787-9 K "، حيث قامت الشركة المصنعة بإعلان تسليم أول طائرة لمصر من هذا الطراز.

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وترأس الوفد المصري لاستلامها رئيس قطاع التخطيط بالشركة القابضة لمصر للطيران، أيمن ثابت، بعد إجراء عدة رحلات لها بقيادة الطيار عبد الهادي الشقنقيري والطيار شهير عبد السيد اللذين سيقومان بقيادة الطائرة إلى القاهرة بحضور طيارين من شركة بوينغ.

ومن المقرر، أن تغادر الطائرة من مركز تسليم الطائرات بمقر مصنع ايفيريت بسياتل لتصل مطار القاهرة الدولي خلال الساعات المقبلة.

وقد زودت عائلة طائرات بوينغ 787 بميزة قلة استهلاك الوقود، حيث يقل استهلاكها بنسبة 20 إلى 25 في المائة، مع انبعاثات أقل بنسبة 20 إلى 25 في المائة أيضا عن الطائرات التي تستبدلها، وقد دخلت هذه الطائرة الخدمة عام 2011 ، وهي تحلّق بنفس سرعة الطائرات ذات الممرين والبالغة 0.85 ماخ.

كما يمنح هذا الطراز من الطائرات شركات الطيران القدرة على زيادة دخلها من الشحن الجوي بفضل طاقتها الاستيعابية بزيادة تتراوح بين 20% و45% مقارنة مع الطائرات الأخرى.

المصدر: أخبار اليوم