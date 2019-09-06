ألغت المحكمة الابتدائية الأوروبية في لوكسمبورغ إدراج "حركة حماس" وجناحها العسكري "كتائب القسام" على قوائم الإرهاب.

وقال المحامي خالد الشولي، في تصريح صحفي اليوم الجمعة، إن المحكمة الأوروبية اتخذت قرارا مهما لصالح حركة حماس.

وأضاف الشولي أن المحكمة في لوكسمبورغ، قضت لصالح حماس، في الجلسة العلنية التي عقدت، في الرابع من أيلول الجاري.

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وأشار الشولي إلى أن المحكمة ألغت كل القرارات التي صدرت ضد حركة حماس وجناحها العسكري "كتائب القسام".

والقرارات التي تم إلغاؤها هي: قرار رقم 2018/475، و2018/1084 والمراسيم الصادرة عنه أرقام 2018/468 و2018/1071، حسب الشولي.

من جهتها، اعتبرت حركة "حماس" أن قرار المحكمة خطوة في الاتجاه الصحيح، مؤكدة أنه يجب أن يرفع اسم الحركة من هذه القائمة التي وصفتها بـ "الظالمة".

وقال المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم، إن "الاحتلال هو من يجب أن يصنف في كل المنظمات والساحات الدولية كـ "إرهاربي"، فهو ارتكب كل أنواع الجرائم ضد الإنسانية، بدءا من احتلاله لفلسطين وطرد الشعب الفلسطيني منها، والمذابح التي نفذها ضد الشعب، والحروب التي شنها عليه، واستمرار حصاره على قطاع غزة والضفة والقدس".

وأضاف حازم أن "مقاومة الحركة مشروعة حسب كل الأعراف والقوانين التي تعتمدها المؤسسات الدولية"، مشيرا إلى أن تصنيف "حركة حماس" أو حركة مقاومة فلسطينية كحركة إرهابية، هو ظلم للشعب الفلسطيني ونضاله العادل ضد الاحتلال.

وأفاد المتحدث باسم الحركة بأن "حماس" وحركات المقاومة الفلسطينية يجب أن توضع في قائمة أشرف وأنبل حركات التحرر في العالم، مشددا على أنهم "سيواصلون ممارسة حقهم في الدفاع عن الشعب في وجه عدوان الاحتلال، ومقاومته حتى انتزاع الحرية، والحق في إقامة دولة مستقلة".

المصدر: وكالة "معا"