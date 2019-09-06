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مرشح للرئاسة في تونس ينفي إساءته للجزائريين (فيديو)

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مرشح للرئاسة في تونس ينفي إساءته للجزائريين (فيديو)
Screenshot/ Facebook
المرشح للرئاسة في تونس الصافي سعيد
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أكد المرشح للرئاسة في تونس، الصافي سعيد، أن الانتقادات التي وجهها مؤخرا لسياح وصفهم بـ "الجوعى" لم تكن موجهة للجزائريين، الذين قال إنه يعتبرهم شركاء في الوطن وليسوا مجرد سياح.

وأشار سعيد إلى أن تصريحات السابقة جرى تحريفها عن معناها من قبل "محركي الفتنة والصائدين في الماء العكر"، مضيفا أنه كان يقصد سياح دول أخرى لا تتجاوز مصاريفهم بضعة دولارات في اليوم.

وقال سعيد إنه يكن محبة كبيرة لكل شعوب شمال إفريقيا والدول العربية الأخرى، لافتا إلى أنه "درس في الجزائر وكتب مذكرات زعمائها".

ودعا سعيد في الأخير إلى إحداث إصلاحات حقيقة في قطاع السياحة للاستفادة حقا من مداخيلها.

المصدر: "فيسبوك"

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