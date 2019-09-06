عون يحذر إسرائيل من تداعيات أي اعتداء جديد على لبنان

قال رئيس لبنان ميشال عون إن الاعتداء الإسرائيلي على ضاحية بيروت هو خروج عن قواعد الاشتباك، مشددا على أن أي اعتداء على لبنان سيقابل بدفاع مشروع عن النفس تتحمل إسرائيل تداعياته.

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وأبلغ عون ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، الذي التقاه اليوم الجمعة، أن لبنان متمسك بالقرار الرقم 1701 منذ صدوره في العام 2006، إلا أن الاعتداء الإسرائيلي الأخير على الضاحية الجنوبية في بيروت شكل خروجا عن قواعد الاشتباك التي تم التوصل إليها عقب صدور هذا القرار عن مجلس الأمن الدولي.

وشدد الرئيس اللبناني على أن "أي اعتداء على سيادة لبنان وسلامة أراضيه سيقابل بدفاع مشروع عن النفس تتحمل إسرائيل كل ما يترتب عنه من نتائج".

وأطلع كوبيتش رئيس الجمهورية على المداولات التي رافقت التمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب ومواقف الدول الأعضاء في مجلس الأمن، إضافة إلى الدور الذي لعبته "اليونيفيل" في إعادة الاستقرار إلى الحدود الجنوبية بعد التطورات الأمنية الأخيرة.

وشهدت الحدود اللبنانية الجنوبية تصعيدا عسكريا الأسبوع الفائت، بعدما شن "حزب الله" هجوما على عربة إسرائيلية وقاعدة أفيفيم العسكرية بصواريخ مضادة للدروع، ردت عليها إسرائيل بقصف مكثف داخل الأراضي اللبنانية الحدودية.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام