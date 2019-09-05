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العراق.. الحشد الشعبي ينفي تشكيله قوة جوية

أخبار العالم العربي

العراق.. الحشد الشعبي ينفي تشكيله قوة جوية
Reuters ESSAM AL-SUDANI
قوة من الحشد الشعبي - أرشيف
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نفى المكتب الإعلامي لرئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، فالح الفياض، اليوم الخميس، كتاب نائب رئيس الهيئة، أبو مهدي المهندس، حول تشكيل قوة جوية في الحشد.

وجاء في نص البيان الذي نشره مكتب الفياض "نفى مصدر مخول في هيئة الحشد الشعبي، الخميس، صحة صدور قرار بتشكيل قيادة للقوة الجوية للحشد الشعبي".

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ونقل عن المصدر قوله، إنه "لا صحة لما تداولته بعض وسائل الإعلام بصدور قرار بتشكيل قيادة للقوة الجوية للحشد الشعبي".

المصدر: RT

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