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ولي العهد السعودي يبحث مع رئيس الوزراء العراقي "أسواق النفط"

أخبار العالم العربي

ولي العهد السعودي يبحث مع رئيس الوزراء العراقي
Reuters
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي (18 أبريل 2019)
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بحث ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مساء اليوم الخميس، مع رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، إرساء الاستقرار في أسواق النفط.

وأفادت وكالة "واس" السعودية للأنباء بأن ابن سلمان أجرى اتصالا هاتفيا مع عبد المهدي، تطرق إلى مناقشة "العلاقات بين البلدين وأوجه التعاون الثنائي، كما تم التأكيد على أهمية التنسيق المشترك بما يحقق الاستقرار في أسواق النفط".

المصدر: واس

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