نقلت وكالة "سبوتنيك"، عن مصدر في السلطة المحلية في محافظة عدن بجنوب اليمن، أن تعزيزات عسكرية إماراتية، وصلت اليوم الأربعاء إلى مدينة عدن.

وأشار المصدر، إلى تحشيد متبادل للقوات والمعدات العسكرية في المنطقة، بين الجيش اليمني وقوات الحزام الأمني.

وقال المصدر، إن نحو 70 عربة عسكرية إماراتية، وصلت على متن سفينة إلى عدن، وجرى نقلها إلى معسكر تابع للحزام الأمني.

وأضاف أن التعزيزات، وصلت بعد ساعات من وصول تعزيزات مماثلة تضم 30 عربة.

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من جانبه، صرح مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك"، بأن الجيش اليمني نقل اليوم، أسلحة ثقيلة بينها دبابات وراجمات صواريخ كاتيوشا ومدافع إلى مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن، من محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

وأضاف أن، تعزيزات الجيش سبقها نقل لواء، إلى منطقة شقرة في مديرية خنفر شرق محافظة أبين.

في غضون ذلك، قطعت قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي، الطريق المؤدية إلى مديرية زنجبار عاصمة أبين، بخرسانات إسمنتية كبيرة وقرب منطقة دوفس، ونشرت مقاتليها على جانبي الطريق.

المصدر: سبوتنيك