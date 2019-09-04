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رئيسا الأركان الروسي والأمريكي يبحثان آخر المستجدات في سوريا

أخبار العالم العربي

رئيسا الأركان الروسي والأمريكي يبحثان آخر المستجدات في سوريا
Sputnik
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بحث رئيس الأركان الروسي، فاليري غيراسيموف، بالهاتف اليوم الأربعاء، مع نظيره الأمريكي جوزيف دانفورد، الوضع في سوريا، في إطار منع الحوادث أثناء عمليات مكافحة الإرهاب.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية: "في الرابع من سبتمبر، جرت محادثة هاتفية بين رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، النائب الأول لوزير الدفاع، جنرال الجيش فاليري غيراسيموف، ورئيس لجنة قادة أركان الولايات المتحدة الجنرال جوزيف دانفورد".

وأضاف البيان أن الجانبين، "بحثا الوضع في سوريا في إطار منع الحوادث أثناء عمليات مكافحة التنظيمات الإرهابية".

يذكر أن محادثات جرت بين الطرفين في مارس الماضي، في فيينا، حيث تم بحث عمليات التحالف على الأراضي السورية بقيادة الولايات المتحدة، ومستقبل العلاقات العسكرية بين موسكو وواشنطن ووضع الأمن العالمي الراهن.

المصدر: RT

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