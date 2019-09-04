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السفير القطري الجديد لدى الأردن يسلم أوراق اعتماده

أخبار العالم العربي

السفير القطري الجديد لدى الأردن يسلم أوراق اعتماده
قنا
الأمينة العامة لوزارة الخارجية الأردنية سجى المجالي، تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سعود بن ناصر آل ثاني سفيرا فوق العادة مفوضا لدولة قطر لدى عمان
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أعلنت وكالة الأنباء القطرية "قنا" أن الأمينة العامة لوزارة الخارجية الأردنية سجى المجالي، تسلمت نسخة من أوراق اعتماد سعود بن ناصر آل ثاني سفيرا فوق العادة مفوضا لدولة قطر لدى عمان.

وكتبت الوكالة القطرية في تغريدة على موقع "تويتر": "أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سعادة الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني سفيرا فوق العادة مفوضا لدولة قطر لدى المملكة الأردنية الهاشمية، متمنية للسفير التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية مزيداً من التطور والنماء".

وقد أعلنت الدوحة الأسبوع الماضي تعيين سعود بن ناصر بن جاسم بن محمد آل ثاني سفيرا فوق العادة، رافعة بذلك مستوى التمثيل الدبلوماسي عقب عامين على تخفيضه إثر الأزمة القطرية الخليجية.

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المصدر: وكالات

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