السفير القطري الجديد لدى الأردن يسلم أوراق اعتماده

أعلنت وكالة الأنباء القطرية "قنا" أن الأمينة العامة لوزارة الخارجية الأردنية سجى المجالي، تسلمت نسخة من أوراق اعتماد سعود بن ناصر آل ثاني سفيرا فوق العادة مفوضا لدولة قطر لدى عمان.

وكتبت الوكالة القطرية في تغريدة على موقع "تويتر": "أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سعادة الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني سفيرا فوق العادة مفوضا لدولة قطر لدى المملكة الأردنية الهاشمية، متمنية للسفير التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية مزيداً من التطور والنماء".

أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سعادة الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني سفيرا فوق العادة مفوضا لدولة قطر لدى المملكة الأردنية الهاشمية، متمنية للسفير التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية مزيداً من التطور والنماء.#قناpic.twitter.com/y0C6c3VCyK — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) September 4, 2019

وقد أعلنت الدوحة الأسبوع الماضي تعيين سعود بن ناصر بن جاسم بن محمد آل ثاني سفيرا فوق العادة، رافعة بذلك مستوى التمثيل الدبلوماسي عقب عامين على تخفيضه إثر الأزمة القطرية الخليجية.

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المصدر: وكالات