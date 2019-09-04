رئيس الكنيست يدعو إلى ضم الخليل لإسرائيل.. ونتنياهو: "اليهود باقون هنا"

دعا رئيس الكنيست الإسرائيلي يولي إدلشتاين، إلى ضم مدينة الخليل المحتلة في الضفة الغربية إلى إسرائيل.

وتعهد رئيس الكنيست، وهو عضو في حزب "الليكود" الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء في كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى الـ90 لمقتل 67 يهوديا من سكان المدينة، بتحويل الخليل إلى "مدينة إسرائيلية بالكامل"، قائلا: "الوقت حان لأن تزداد المستوطنة اليهودية في حبرون (حسب التسمية الإسرائيلية للمدينة) إلى آلاف المقيمين".

وانضمت وزيرة الثقافة الإسرائيلية ميري ريغيف إلى هذه الدعوة وشكرت رئيس الكنيست عليها، مذكرة بوعد نتنياهو بفرض السيادة الإسرائيلية على جميع مستوطنات الضفة الغربية.

وقالت: "ليس هناك أي مكان أفضل من حبرون للشروع في تطبيق هذا الوعد"، مضيفة: "حق تل أبيب في الوجود جذوره في حبرون حيث ولد أبرهام وسارة".

من جانبه، قال نتنياهو أثناء زيارته النادرة إلى الخليل إن "اليهود ليسوا غرباء بل إنهم باقون في المدينة إلى الأبد"، وتابع: "حققنا العدالة التاريخية ورجعنا إلى مدينة الأولياء".

وادعى نتنياهو أن إقامة مستوطنة يهودية في الخليل "لم يأت بظلم لأحد".

ويستوطن في الخليل حاليا نحو 800 يهودي مقابل 200 ألف فلسطيني، ومنعت حكومة إسرائيل في وقت سابق من العام الجاري تمديد تفويض بعثة حفظ السلام الأممية في المدينة.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل