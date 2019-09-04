وجه نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، الانتقاد إلى المغردين الإماراتيين الذين انسحبوا من "تويتر" بعد طلب حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التوقف عن أسلوب الشتم والتشهير.

وقال خلفان في تغريدة، الأربعاء، إن "انسحاب المغردين الإماراتيين من "تويتر"، بهذا العدد أمر محزن يضعنا في آخر قوائم الدول العربية في حرية التعبير".

وكان الشيخ آل مكتوم، الذي يشغل منصب رئيس الوزراء في دولة الإمارات، قد دعا إلى وقف حملة التشهير والشتم، التي يقودها مسؤولون وكتاب وناشطون إماراتيون ضد الحكومة الشرعية في اليمن وقطر وتركيا.

انسحاب المغردون الاماراتيون من تويتر بهذا العدد أمر محزن يضعنا في آخر قوائم الدول العربية في حرية التعبير...ابدا لم تكن الرسالة للمغرد الرصين ابدا...المدافع بفكره وقلمه عن سمعة الإمارات..اقولها وانا اتحمل مسؤولية ما اقول..منذ عرفنا الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يحترم الرأي الشخصي — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) 4 сентября 2019 г.

وشدد خلفان على أن، رسالة الشيخ محمد بن راشد، لم تكن " للمغرد الرصين أبدا… المدافع بفكره وقلمه عن سمعة الإمارات… أقولها وأنا أتحمل مسؤولية ما أقول… منذ عرفنا الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يحترم الرأي الشخصي".

وقبل ذلك في يوم الأحد، رد خلفان على دعوة بن راشد بأسلوب تهكمي، وقال في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر": "أنا شخصيا أعتذر لتنظيم الإخوان، ولعزمي بشارة، وفيصل القاسم، وجمال ريان، وللحمدين، ولكل التنظيمات الإرهابية التي شنت حملات مسمومة ضد الإمارات".

وأضاف: "أعتذر للحوثيين ولكل من أساء إلى الإمارات عبر وسائل التواصل الاجتماعي فنحن في أمر حكومتنا". وقام خلفان بحذف التغريدة بعد ساعات قليلة من نشرها.

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ورغم انسحاب أعداد كبيرة من المغردين الإماراتيين من "تويتر"، بعد دعوة محمد بن راشد، إلا أن آخرين، خصوصا المقربين من ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تحدوا حاكم دبي، وواصلوا أسلوبهم نفسه.

المصدر: وكالات