تغريدة لضاحي خلفان حول قوة إعلام قطر تثير جدلا على "تويتر"

أثارت تغريدة لنائب قائد شرطة دبي، ضاحي خلفان، حول "قوة وتأثير" الإعلام القطري، جدلا حادا على موقع "تويتر".

وكتب ضاحي خلفان في حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم الاثنين: "كنت أسمع دائما عن قوة وتأثير الإعلام القطري وتفوقه في المنطقة. وكنت أرد على كثير من الخليجيين بأنه لا عليكم منه".

كنت اسمع دائما عن قوة وتأثير الاعلام القطري وتفوقه في المنطقةوكنت ارد على كثير من الخليجيين بأنه لا عليكم منه..ولكنه في الحقيقة اعترف اليوم ان اعلامها وشبكات تواصلها الاجتماعي استطاعت ان تحقق اهدافها وتشوه صورة خصومها... فهي لا تترك سبيلا إلا اتخذته للوصول الى الغاية المطلوبة. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) 2 сентября 2019 г.

وتابع: "ولكنه في الحقيقة، أعترف اليوم أن إعلامها وشبكات تواصلها الاجتماعي استطاعت أن تحقق أهدافها وتشوه صورة خصومها... فهي لا تترك سبيلا إلا اتخذته للوصول إلى الغاية المطلوبة".

وأثارت التغريدة ردود فعل كثيرة، بعضها لصحفيين ونشطاء، انقسمت بين مؤيدة ومعارضة، حيث اتهم البعض ضاحي خلفان بـ "تشويه سمعة بلاده"، فيما دافع البعض الآخر عن موقفه تجاه الإعلام القطري.

المصدر: RT