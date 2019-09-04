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دولة عربية تبدي اهتماما بمقاتلة "سو-57" (صورة)

أخبار العالم العربي

دولة عربية تبدي اهتماما بمقاتلة
Reuters SZH/
مقاتلة سو 57
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تفقد وفد جزائري يترأسه قائد القوات الجوية، الجنرال حميد بومعيزة، المقاتلة الروسية "سو-57" التي عرضت النسخة التصديرية منها في معرض "ماكس -2019" الدولي بروسيا قبل أيام.

وكشف موقع "مينا ديفنس" المختص في التسلح أن الوفد الجزائري زار المقاتلة في مناسبتين بدعوة من المدير العام لشركة "روس أوبورون إكسبورت"، ألكسندر ميخييف.

و"سو-57" مقاتلة روسية متعددة المهام من الجيل الخامس، مخصصة للقضاء على جميع الأهداف الجوية والبرية.

وتتميز بمستوى عال من القدرة على التخفي عن رادارات العدو والمناورة والقيام برحلات أسرع من الصوت، وهي مزودة بمعدات حديثة، الأمر الذي يضمن المستوى العالي لفعاليتها وتفوقها على الطائرات المنافسة.

المصدر: "مينا ديفنس" + وكالات

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