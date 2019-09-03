أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بموقفي البحرين والإمارات من الهجوم الذي شنه "حزب الله" في شمال إسرائيل، واعتبر موقف هذين البلدين دليلا على "تحول جذري" في الشرق الأوسط.

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وقال نتنياهو خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء: "أرحب بتصريحات وزيري الخارجية البحريني والإماراتي ضد العدوان الذي شنه حزب الله. أدانا عجز الحكومة اللبنانية التي تسمح لتنظيم "حزب الله" الإرهابي بالعمل انطلاقا من أراضيها ضد إسرائيل".

وأضاف: "قد يبدو هذا عجيبا وخياليا، ولكن هذا يدل على تغير جذري يحدث في الشرق الأوسط. العالم العربي هو الآخر يدرك أن العدوان الإيراني يهدد ليس إسرائيل فحسب، بل المنطقة بأسرها أيضا".

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وجدد نتنياهو الدعوة لـ"دول أخرى" إلى التصدي لما وصفه بـ"العدوان الذي تمارسه إيران مع وكلائها".

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس في وقت سابق قد وضع تصريحات البحرين والإمارات المستنكرة لرد "حزب الله" على جيش بلاده في إطار "الاتصالات السرية التي تجريها إسرائيل مع البلدين".

المصدر: RT